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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 2,5%
17:57 18.11.2020
В январе-октябре 2020 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 18 441,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97,5% к уровню января-октября 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности рухнул на 44,7%, в обрабатывающей промышленности – 2,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 6,5%.
При этом производство в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений подросло на 1%.
Индекс промышленного производства за октябрь 2020 г. к октябрю 2019 г. составил 112,8%, к сентябрю 2020 г. – 103,2%.
В 9 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства в январе-октябре 2020 г. превысил уровень января-октября 2019 г. Наибольший прирост наблюдался в сфере производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 17,4%), текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (на 13,9%), электрооборудования (на 12,1%), прочих готовых изделий, ремонт, монтаж машин и оборудования (на 5,5%), резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (на 5,1%), металлургического производства; производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 5%).
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