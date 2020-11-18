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ЭКОНОМИКА РБ
НА НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ БЖД НАЗНАЧИЛА БОЛЕЕ 70 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ
17:54 18.11.2020
Белорусская железная дорога 24 декабря 2020 года по 11 января 2021 года назначила дополнительные поезда и увеличила периодичность курсирования поездов в межрегиональном и региональном сообщении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в праздничные и предпраздничные дни поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск-Гомель, Минск-Брест, Минск-Витебск (через Полоцк, с вагоном Минск-Друя), Полоцк-Минск, Минск-Пинск, Минск-Светлогорск, Гомель-Витебск, Гродно-Кричев-Коммунары.
Реализация проездных документов на поезда межрегиональных в пределах республики открывается за 45 суток до отправления, на поезда региональных линий бизнес-класса – за 20 суток до отправления.
Работа по назначению дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники будет продолжена.
Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте www.rw.by, в мобильное приложение «БЧ.Мой поезд», а также по телефону 105 Контакт-центра Белорусской железной дороги.
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