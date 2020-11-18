В январе-октябре 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Минской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 5098,7 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-октябрем 2019 г. в сопоставимых ценах на 4,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 4 190,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 5,7% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 445,9 тыс. тонн, что на 4,6% больше, чем в январе-октябре 2019 г., молока – 1 653,1 тыс. тонн (на 8,5% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 433,7 тыс. тонн и по сравнению с январем-октябрем 2019 г. увеличилось на 5%, молока произведено 1 619,6 тыс. тонн (на 9% больше).

На 1 ноября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 953,9 тыс. голов крупного рогатого скота, или 100,2% к уровню 1 ноября 2019 г., в том числе коров – 330,7 тыс. голов (на 1,2% меньше). Численность свиней составила 720,3 тыс. голов, что на 7,5% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

Cельскохозяйственными организациями в текущем году намолочено зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе 1 988,8 тыс. тонн (118,1% к 2019 году) при средней урожайности 40,4 центнера с одного гектара убранной площади, рапса – 231,8 тыс. тонн (122,2%) при средней урожайности 25,7 центнера.

Картофеля накопано 243,2 тыс. тонн при средней урожайности 313 центнеров с одного гектара.

На начало ноября текущего года овощи убраны с 92,5% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 22,1 тыс. тонн при средней урожайности 314 центнеров с одного гектара.

Кукуруза на зерно убрана с 64,5% площадей, подлежащих уборке. Намолочено кукурузы 249,6 тыс. тонн при средней урожайности 77 центнеров.

Свекла сахарная убрана с 84,1% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной составил 1 258 тыс. тонн при средней урожайности 482 центнера с одного гектара.

На 1 ноября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 373,3 тыс. гектаров, или на 4,8% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Посевная площадь под озимый рапс составила 106,7 тыс. гектаров (на 11,8% больше). Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 154,8 тыс. гектаров.

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 ноября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 3 240,2 тыс. тонн кормовых единиц, или 112% к 1 ноября 2019 г., из них кормов из трав – 2 194,7 тыс. тонн (110,5%). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 34,8 центнера кормовых единиц, что на 20,4% больше, чем на соответствующую дату 2019 г., из них кормов из трав – 30,5 центнера (на 10,5% больше).