19 ноября в Объединенном институте проблем информатики Национальной академии наук Беларуси состоится ХIХ Международная конференция «Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2020)».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в ней примут участие представители 48 научно-исследовательских организаций, вузов, республиканских органов государственного управления и деловых кругов из Беларуси, России, Украины и Узбекистана.

Они проанализируют состояние и проблемы информатизации экономики, социальной сферы, права, государственного управления и системы НТИ в Беларуси и за рубежом.

Также планируются к обсуждению разработка новых подходов к научно-методическому обеспечению развития информатизации и информационного общества и создание информационных технологий и инфраструктуры.

Кроме того, пройдут информационные выставки и демонстрация научных разработок в области искусственного интеллекта и цифровых технологий.