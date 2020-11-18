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ЭКОНОМИКА РБ
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОЙДЕТ 19 НОЯБРЯ В НАН БЕЛАРУСИ
17:36 18.11.2020
19 ноября в Объединенном институте проблем информатики Национальной академии наук Беларуси состоится ХIХ Международная конференция «Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2020)».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в ней примут участие представители 48 научно-исследовательских организаций, вузов, республиканских органов государственного управления и деловых кругов из Беларуси, России, Украины и Узбекистана.
Они проанализируют состояние и проблемы информатизации экономики, социальной сферы, права, государственного управления и системы НТИ в Беларуси и за рубежом.
Также планируются к обсуждению разработка новых подходов к научно-методическому обеспечению развития информатизации и информационного общества и создание информационных технологий и инфраструктуры.
Кроме того, пройдут информационные выставки и демонстрация научных разработок в области искусственного интеллекта и цифровых технологий.
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