Спрос на квартиры в Минске продолжает падать: по сравнению с сентябрем количество сделок купли-продажи на «вторичке» в октябре уменьшилось на 13%.

В то же время число желающих продать квартиру в октябре возросло: количество объявлений в базе Realt.by за месяц выросло сразу на 12%. И судя по еженедельной динамике, это далеко не предел.

По сравнению с октябрем 2019 года текущий уровень спроса в 2 раза ниже, текущий уровень предложения, напротив, — в 1,5 раза выше.

В настоящее время на 1 проданную квартиру приходится 15 выставленных на продажу. Это показатель типичного «рынка покупателя», что дает все основания полагать, что продавцы продолжат снижать цены.

Наиболее существенным снижение спроса было у 3-комнатных квартир, продажи которых за месяц упали на 16%. Количество сделок с 1- и 2-комнатными квартирами уменьшилось на 13% и 14% соответственно.

Только 11% всех купленных квартир были квартирами в готовых новостройках (дому не больше года).

Чаще всего сделки совершали во Фрунзенском и Первомайском районах. Реже обычного приобретали квартиры в Московском районе. Доля Октябрьского района в общем спросе, напротив, за месяц подросла.

В октябре наиболее популярными у покупателей были квартиры в типовых панельных домах, современный каркас покупали реже, чем обычно.

Средняя цена проданных в Минске квартир за месяц подросла на 1.1%, и составила 1306 $/м2.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен): 1-комнатные квартиры: 1389 $/м2 (-1,4% за месяц) — $51 000; 2-комнатные квартиры: 1261 $/м2 (+2,8%) — $60 000; 3-комнатные квартиры: 1200 $/м2 (+2,4%) — $79 000; 4-комнатные квартиры: 1110 $/м2 (-9,3%) — $83 240.

Цены в объявлениях о продаже квартир, напротив, в октябре показали снижение на 1,4%. Сильнее всего квадратный метр подешевел у 1-комнатных (-2% за месяц) и 4-комнатных квартир (-1,9%).

Темпы снижения цен у дешевого жилья в октябре были выше, чем у дорогого. Причем по сравнению с сентябрем, когда впервые наблюдалась подобная ситуация, этот разрыв увеличился.

В большинстве микрорайонов цены на квартиры снизились. Небольшой рост наблюдался в традиционно самых дорогих из них.