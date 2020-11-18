ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ СНИЗИЛСЯ НА 0,7%

17:07 18.11.2020 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за январь-октябрь 2020 г. в текущих ценах составил 18 230,8 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП снизился на 0,7% к уровню января-октября 2019 г.