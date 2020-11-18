В ОАО «Светлогорский ЦКК» будут производить упаковочные материалы для компании VMG – поставщика мебели для одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, реализация инвестиционного проекта позволит комбинату загрузить действующие мощности производства гофротары и провести его модернизацию.

В настоящее время старая производственная площадка в ОАО «Светлогорский ЦКК» частично законсервирована. Стабильно продолжает работать лишь производство гофротары, куда, по словам генерального директора комбината Юрия Крука, и планируется привлечь инвестиции.

Намерение сотрудничать с ОАО «Светлогорский ЦКК» выразила компания VMG, имеющая несколько деревообрабатывающих производств в Европе, в том числе и в Беларуси, и поставляющая свою мебель и комплектующие для неё одному из крупнейших мировых мебельных ритейлеров.

Ожидается, что в ближайшей перспективе продукция компании, отправляющаяся в Европу, будет упаковываться в коробки и ящики, сделанные на Светлогорском ЦКК.

К слову, качество гофропродукции ЦКК совсем недавно было подтверждено международным сертификатом соответствия, что по мнению специалистов, позволит предприятию успешно сотрудничать с партнерами самого высокого уровня.

В ближайшее время на предприятии VMG в Могилеве пройдут испытания образцов продукции непосредственно на производственной линии.

Ожидается, что реализация инвестиционного проекта позволит Светлогорскому ЦКК не только увеличить загрузку мощностей производства гофротары, но и провести модернизацию старого целлюлозного производства для получения здесь полуцеллюлозы. Специалисты рассматривают также возможность установки на площадке новой картоноделательной машины для выпуска собственной высококачественной рулонной продукции, что позволит комбинату успешно конкурировать на внутреннем рынке и нарастить объёмы поставок на внешние.

Группа VMG – инновационная группа компаний, занимающая лидирующие позиции в деревообрабатывающей промышленности. Сферы деятельности охватывают переработку древесины, управление бизнесом, техническое обслуживание, логистику, развитие промышленной недвижимости в Литве, Беларуси и других странах Европейского Союза. В группу VMG входя 16 предприятий, продукция которых экспортируется в страны ЕС, США, Индию, Китай, Австралию и на Ближний Восток. Шведский мебельный салон IKEA, являющимся одним из крупнейших партнёров группы, реализует продукцию VMG через свои сети магазинов в разных странах мира.