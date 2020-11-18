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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЧТИ 42% КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МИНСКА
16:22 18.11.2020
За десять месяцев 2020 года субъектами малого и среднего бизнеса столицы в консолидированный бюджет внесено 4,7 млрд рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, всего в Минске зарегистрировано 124,1 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество субъектов увеличилось на 3,2%.
Данным кругом плательщиков обеспечено 41,8% консолидированных поступлений города Минска.
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