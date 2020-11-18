ЭКОНОМИКА РБ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЧТИ 42% КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МИНСКА

16:22 18.11.2020 За десять месяцев 2020 года субъектами малого и среднего бизнеса столицы в консолидированный бюджет внесено 4,7 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, всего в Минске зарегистрировано 124,1 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество субъектов увеличилось на 3,2%. Данным кругом плательщиков обеспечено 41,8% консолидированных поступлений города Минска.