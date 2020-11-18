ОАО «Белорусская лесная компания» подтвердило соответствие стандартам сертификации FSC.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в августе 2020 года в едином центре коммерческой деятельности холдинга «BORWOOD» прошел плановый аудит цепочки поставок на соответствие стандартам Forest Stewardship Council ® (FSC) – системы международной сертификации легальности использования лесных ресурсов. Оценка проводилась независимой аудиторской компанией NEPCon.

По итогам аудита ОАО «Белорусская лесная компания» получило положительную оценку действующей системы контроля поставок.

Кроме того, в этом году ОАО «Белорусская лесная компания» расширило область сертификации, дополнив перечень FSC-сертифицированных продуктов латофлексом (W12.12 Parts of furniture).