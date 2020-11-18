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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ ПОДТВЕРДИЛА СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ СЕРТИФИКАЦИИ FSC
16:15 18.11.2020
ОАО «Белорусская лесная компания» подтвердило соответствие стандартам сертификации FSC.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в августе 2020 года в едином центре коммерческой деятельности холдинга «BORWOOD» прошел плановый аудит цепочки поставок на соответствие стандартам Forest Stewardship Council ® (FSC) – системы международной сертификации легальности использования лесных ресурсов. Оценка проводилась независимой аудиторской компанией NEPCon.
По итогам аудита ОАО «Белорусская лесная компания» получило положительную оценку действующей системы контроля поставок.
Кроме того, в этом году ОАО «Белорусская лесная компания» расширило область сертификации, дополнив перечень FSC-сертифицированных продуктов латофлексом (W12.12 Parts of furniture).
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