Работники управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Брестской области выявили хищение в особо крупном размере в барановичском филиале брестского открытого акционерного общества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, по обвинению в совершении преступления арестован 32-летний житель Барановичей, в должностные обязанности которого входило обеспечение предприятия автозапчастями и комплектующими.

Установлено, что на протяжении шести лет снабженец филиала приобретал запчасти не только для автопарка, но и для себя (впоследствии оформлял фиктивные документы об их установке на служебный «Фольксваген Мультивен», хотя по своим техническим характеристикам и конструктивным особенностям запчасти не подходили для ремонта этого автомобиля).

Всего в 2013-2019 годах для личных нужд должностного лица за средства предприятия было закуплено свыше 370 наименований запчастей, комплектующих, автомобильных масел и др. Филиалу причинен ущерб в размере более 38 тыс. рублей.

Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении должностного лица филиала возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого наложен арест.