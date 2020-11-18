ЭКОНОМИКА РБ

ДЕСЯТЬ КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ МИНСКА ФОРМИРУЮТ ТРЕТЬ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ГОРОДА

15:28 18.11.2020 В городе Минске осуществляют деятельность 140,5 тыс. субъектов хозяйствования. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, в составе хозяйствующих субъектов 58,8 тыс. организаций и 81,7 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также плательщиками налогов (сборов) являются 263,7 тыс. граждан. В рейтинге плательщиков столицы, обеспечивших наибольшие суммы поступлений, – ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ООО «ТАБАК–ИНВЕСТ», ИП «СЛАВНЕФТЕХИМ» ЗАО, ЗАО «Белорусская нефтяная компания», СООО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ», РУП «МИНСКЭНЕРГО», унитарное предприятие «А1», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»), ЗАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН». Данными организациями уплачено в бюджет 3,2 млрд рублей, что составляет почти треть доходов консолидированного бюджета города.