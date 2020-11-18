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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 6,1%


15:10 18.11.2020

За январь-сентябрь 2020 года организациями Беларуси экспортировано сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на сумму более $4,2 млрд, что на 6,1% больше к уровню соответствующего периода 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, экспорт продукции растениеводства сложился в объеме $363,8 млн.

Наиболее экспортоориентированными являются свежие овощи с долей 44,5% от общего объема экспорта продукции растениеводства, плоды и ягоды – 29,7%, картофель – 7,7%, льноволокно – 3,6%.

География экспорта продукции растениеводства в январе-сентябре 2020 года насчитывает 39 стран мира. Наиболее объемные поставки традиционно приходятся на страны СНГ (Российскую Федерацию, Украину, Молдову, Казахстан) и страны Европейского союза (Германия, Литва, Польша, Франция).

Экспорт свежих овощей составил 248,6 тыс. тонн. на сумму $161,7 млн. Овощи экспортировались в 29 стран мира, из них 78,5% – в Россию ($126,9 млн), в Германию – 6,3% ($10,1 млн), Литву – 4,9% ($7,9 млн), Польшу – 3,8% ($6,2 млн) и другие страны.

За 9 месяцев текущего года экспортировано 185,2 тысяча тонн картофеля на $27,9 млн. География экспорта насчитывает 8 стран (Украина – 144,6 тыс. тонн, Россия – 29,2 тыс. тонн, Молдова – 10,1 тыс. тонн и другие).

За январь-сентябрь 2020 года экспортировано 13,2 тыс. тонн льноволокна на сумму $13,2 млн. Основной объем экспорта льноволокна пришелся на Китай – более 4,3 тыс. тонн ($4,6 млн), Россию – 3,3 тыс. тонн ($2,3 млн) и Литву – 2,6 тыс. тонн ($2,7 млн).

54,1 тысячи тонны плодов и ягод на сумму $25,4 млн экспортировалось в 8 стран мира: Россия, Украина, Литва, Польша, Молдова, Болгария, Швейцария, Германия. Из них около 91% приходится на Россию, 5,8% – Украину, 2,3% – Литву.
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