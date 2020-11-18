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ЭКОНОМИКА РБ
РОСТ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 4,1%
14:47 18.11.2020
Реальные располагаемые денежные доходы населения Минской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-сентябре 2020 г. составили 104,1% к уровню января-сентября 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,6%, доходы от собственности и прочие доходы – 3,8%.
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