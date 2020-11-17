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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ РЕКОМЕНДОВАЛО ТОРГОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОСТОЯННОЕ НАЛИЧИЕ В ПРОДАЖЕ МАСОК И АНТИСПЕТИКОВ
13:54 18.11.2020
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) разработало рекомендации по насыщению потребительского рынка средствами индивидуальной защиты в связи с увеличением риска распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, субъектам торговли рекомендовано обеспечить постоянное наличие в продаже в торговых объектах: средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязок, повязок-масок, масок бытовых, декоративных и иных подобных изделий); дезинфицирующих (антибактериальных, обеззараживающих, бактерицидных) средств, в том числе мыла, салфеток, гелей, спреев, жидкостей для гигиенической обработки кожных покровов; перчаток защитных одноразовых, предназначенных для индивидуального применения.
С учетом прогнозируемого роста продажи средств индивидуальной защиты производителям и поставщикам рекомендовано организовать их бесперебойную поставку субъектам торговли под полную потребность и при необходимости принять дополнительные меры по увеличению производства для насыщения потребительского рынка в полном объеме.
Торговым организациям, производителям и поставщикам предложено присоединиться к рекомендациям и максимально обеспечить безопасность населения.
Рекомендации вступают в силу с 18 ноября 2020 г.
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