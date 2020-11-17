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ЭКОНОМИКА РБ
НЕ МЕНЕЕ 4-Х КОМПЬЮТЕРНЫХ ТОМОГРАФОВ УСТАНОВЯТ В БОЛЬНИЦАХ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В НАЧАЛЕ 2021 ГОДА
13:25 18.11.2020
Не менее 4-х компьютерных томографов установят в больницах Гомельской области в начале 2021 года. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, в данный момент в области функционируют 13 аппаратов для КТ-исследований.
"В начале 2021 года планируется установить еще 4 КТ - для областной клинической больницы, Гомельской городской клинической больницы №3, Мозырской горбольницы, Калинковичской центральной райбольницы", - сказал заместитель начальника главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Михаил Змушко.
По его словам, также прорабатывается вопрос о приобретении за счет чернобыльских средств компьютерных томографов в больницы Чечерска и Брагина, которые будут обслуживать и население близлежащих районов: Буда-Кошелевского и Кормянского, Лоевского и Хойникского соответственно.
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