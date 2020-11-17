Не менее 4-х компьютерных томографов установят в больницах Гомельской области в начале 2021 года. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, в данный момент в области функционируют 13 аппаратов для КТ-исследований.

"В начале 2021 года планируется установить еще 4 КТ - для областной клинической больницы, Гомельской городской клинической больницы №3, Мозырской горбольницы, Калинковичской центральной райбольницы", - сказал заместитель начальника главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Михаил Змушко.

По его словам, также прорабатывается вопрос о приобретении за счет чернобыльских средств компьютерных томографов в больницы Чечерска и Брагина, которые будут обслуживать и население близлежащих районов: Буда-Кошелевского и Кормянского, Лоевского и Хойникского соответственно.