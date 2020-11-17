На 1 ноября в Минске применяют упрощенную систему налогообложения 90,6 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 24,6 тыс. организаций и 66,0 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких субъектов выросло на 7,5%.

От данной категории плательщиков поступило 548,0 млн рублей, в том числе от организаций – 407,4 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 140,6 млн рублей.