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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕНЯЮЩИХ УСН СТОЛИЧНЫХ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ГОД УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 7,5%
13:18 18.11.2020
На 1 ноября в Минске применяют упрощенную систему налогообложения 90,6 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 24,6 тыс. организаций и 66,0 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких субъектов выросло на 7,5%.
От данной категории плательщиков поступило 548,0 млн рублей, в том числе от организаций – 407,4 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 140,6 млн рублей.
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