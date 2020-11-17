Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 ноября 2020 года выросло до 118 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 18 ноября зарегистрированы 118 тыс. 008 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 98 тыс. 318 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1067 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1309 человек, число смертей от COVID-19 - на 7.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 2 млн 947 тыс. 761 тест.