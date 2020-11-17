За январь-сентябрь 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 10,4%, рентабельность продаж – 8,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 октября 2020 г. составила 8,9 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,8 млрд рублей, или 20% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 октября 2020 г. составила 10 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,8 млрд рублей, или 17,9% от общего объема кредиторской задолженности.