|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
АКЦИИ ДВУХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРЕДЛОЖЕНЫ К ПРОДАЖЕ НА БУТБ СО СНИЖЕНИЕМ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ НА 50%
11:50 18.11.2020
В торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 2 декабря 2020 г. состоятся аукционы по продаже акций ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» (16,2% уставного фонда) и ОАО «Агрохимуслуги» (10,5%).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, начальная цена продажи снижена на 50% и составляет 88,8 тыс. рублей и 72,1 тыс. рублей соответственно.
Для приобретения акций необходимо заключить договор с любым юридическим лицом из списка участников торгов, размещенном на сайте ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг.
Параметры аукционов по продаже принадлежащих государству акций размещены на сайте ОАО «Белорусская валютно-торговая биржа».
С более подробной информацией об обществах, результатах их финансово-хозяйственной деятельности можно ознакомиться на сайте Буда-Кошелевского райисполкома.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 17.11.2020
Курсы в банках
на 18.11.2020
Конвертация в банках
на 18.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте