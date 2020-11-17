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ЭКОНОМИКА РБ


АКЦИИ ДВУХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРЕДЛОЖЕНЫ К ПРОДАЖЕ НА БУТБ СО СНИЖЕНИЕМ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ НА 50%


11:50 18.11.2020

В торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 2 декабря 2020 г. состоятся аукционы по продаже акций ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» (16,2% уставного фонда) и ОАО «Агрохимуслуги» (10,5%).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, начальная цена продажи снижена на 50% и составляет 88,8 тыс. рублей и 72,1 тыс. рублей соответственно.

Для приобретения акций необходимо заключить договор с любым юридическим лицом из списка участников торгов, размещенном на сайте ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Параметры аукционов по продаже принадлежащих государству акций размещены на сайте ОАО «Белорусская валютно-торговая биржа».

С более подробной информацией об обществах, результатах их финансово-хозяйственной деятельности можно ознакомиться на сайте Буда-Кошелевского райисполкома.
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