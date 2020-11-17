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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 5,4%
11:16 18.11.2020
В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в октябре 2020 г. по сравнению с сентябрем 2020 г. составил 99,6%, с декабрем 2019 г. – 105,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 99,9% и 102,7% соответственно, промежуточные товары – 99,4% и 107,9%, потребительские товары – 100,9% и 102,1% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в октябре 2020 г. по сравнению с сентябрем 2020 г. составил 100,5%, с декабрем 2019 г. – 106,1%, в том числе в растениеводстве – 101% и 108,1%, животноводстве – 100,4% и 105,6% соответственно.
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