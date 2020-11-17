В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в октябре 2020 г. по сравнению с сентябрем 2020 г. составил 99,6%, с декабрем 2019 г. – 105,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 99,9% и 102,7% соответственно, промежуточные товары – 99,4% и 107,9%, потребительские товары – 100,9% и 102,1% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в октябре 2020 г. по сравнению с сентябрем 2020 г. составил 100,5%, с декабрем 2019 г. – 106,1%, в том числе в растениеводстве – 101% и 108,1%, животноводстве – 100,4% и 105,6% соответственно.