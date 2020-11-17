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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 76% БЮДЖЕТА МИНСКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ


10:36 18.11.2020

На 1 ноября 2020 года 76,6% бюджета Минска обеспечено негосударственным сектором экономики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 72,1%.

На организации государственного сектора приходится 23,4% всех поступлений, на физических лиц – 2,5%, на индивидуальных предпринимателей – 2,0%.

В Минске насчитывается 137,9 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Эти плательщики внесли в бюджет 8,4 млрд рублей и 2,6 млрд рублей соответственно.
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