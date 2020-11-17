|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 76% БЮДЖЕТА МИНСКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
10:36 18.11.2020
На 1 ноября 2020 года 76,6% бюджета Минска обеспечено негосударственным сектором экономики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 72,1%.
На организации государственного сектора приходится 23,4% всех поступлений, на физических лиц – 2,5%, на индивидуальных предпринимателей – 2,0%.
В Минске насчитывается 137,9 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Эти плательщики внесли в бюджет 8,4 млрд рублей и 2,6 млрд рублей соответственно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 17.11.2020
Курсы в банках
на 18.11.2020
Конвертация в банках
на 18.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте