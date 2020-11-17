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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ $152 МЛН
10:29 18.11.2020
За январь-сентябрь 2020 г. в реальный сектор экономики (кроме банков) Могилевской области иностранные инвесторы вложили $152 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (30,2% от всех поступивших инвестиций), Нидерландов (25,8%) и Кипра (11,5%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $124,5 млн, или 81,9% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-сентябрь 2020 г. организациями области (кроме банков) направлено за рубеж $93,8 млн инвестиций.
Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (85,5% от всех направленных инвестиций), Казахстана (9,4%).
На долю прямых инвестиций приходилось 93,7% всех направленных инвестиций за рубеж.
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