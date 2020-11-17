Все системы кислородоснабжения в больницах Беларуси работают в штатном режиме. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Согласно информации, ведущие лечебные учреждения Минска и регионов, оказывающие медицинскую помощь пациентам с COVID-19, оснащены стационарными источниками кислорода - газификаторами емкостью от 3 до 6 тонн каждый. Здесь хранится сжиженный кислород. Дежурство специалистов на местах осуществляется круглосуточно.

В связи с возросшим числом госпитальных пневмоний, требующих респираторной поддержки, в больницах страны возросло и потребление кислорода. Системы работают автоматически: в случае увеличения потребления кислорода в учреждении - система сама настраивается на изменения.

ОАО «Крион» работает с загрузкой 50-60% и полностью обеспечивает кислородом страну, при этом производит отгрузку кислорода на экспорт. В случае увеличения потребления кислорода в стране, ОАО «Крион» имеет возможность оперативно нарастить производство.

Необходимо отметить, что специалисты РУП «Медтехноцентр» в настоящее время проводят закупку нескольких резервных источников кислорода (газификаторов). Поставка ожидается в ближайшие дни. Ввод их в эксплуатацию в настоящее время не требуется.

Кроме того, заверили в Минздраве, на складе РУП «Медтехноцентр» имеется порядка 1000 увлажнителей с дозаторами. Все они (по заявкам) могут быть отгружены в лечебные учреждения. На предприятии также напомнили о возможности заказа для использования в больницах мобильных блоков на 1-6 пациентов (для оперативной подачи кислорода).