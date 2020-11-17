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ЭКОНОМИКА РБ


НА БУТБ СОВЕРШЕНА ТРАНЗИТНАЯ СДЕЛКА С РАПСОВЫМ МАСЛОМ НА СУММУ БОЛЕЕ 1,1 МЛН EUR


09:34 18.11.2020

По итогам торгов на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) компанией из Российской Федерации реализовано рапсовое масло на сумму более 1,1 млн EUR.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, покупателем выступило литовское предприятие. Данная сделка стала крупнейшей транзитной сделкой за всю историю БУТБ.

При этом, согласно статистике за 10 месяцев 2020 г., количество транзитных сделок, совершаемых иностранными субъектами хозяйствованиями на белорусской биржевой площадке, заметно увеличилось.

Раньше транзитные сделки были редкостью, и за весь год совершалось максимум 2-3 таких транзакции. В этом году ситуация изменилась. Только за последние полтора месяца зафиксировано 16 транзитных сделок.

«Для зарубежных компаний биржевая площадка – это прежде всего возможность с минимальными затратами и рисками выйти на новые рынки. В частности, по рапсовому маслу на бирже уже сформировался круг постоянных покупателей, а благодаря эффективным инструментам контроля за исполнением сделок вероятность нарушения договорных обязательств стремится к нулю. Это особенно актуально сегодня, когда многие компании испытывают финансовые трудности. Поэтому есть основания полагать, что рост количества транзитных сделок является долгосрочной тенденцией», – отметили в БУТБ.
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