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ЭКОНОМИКА РБ


В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА ПОДОРОЖАЛИ НА 3,7%


09:25 18.11.2020

В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в октябре 2020 г. по сравнению с сентябрем 2020 г. составил 100,6%, с декабрем 2019 г. – 103,7%, к январю-октябрю 2019 года – 103,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары в октябре подорожали по сравнению с сентябрем на 0,6%, с начала года – на 6,5%, в январе-октябре текущего года к январю-октябрю 2019 года – на 4,0%.

Цены на услуги в октябре подросли по сравнению с сентябрем на 0,1 процентных пункта, с начала года – на 5,6%, за январь-октябрь 2020 года к январю-октябрю 2019 года – на 7,1%.
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