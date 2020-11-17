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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ В МИНСКЕ ЗА НЕДЕЛЮ ВНОВЬ СНИЗИЛИСЬ


18:12 17.11.2020

Падение цен на рынке жилья столицы продолжается.

Как пишет аналитический центр Realt.by, индекс цен вторичного рынка жилья Минска за неделю, с 9 по 16 ноября 2020 года, снизился на 0,6% и составил 1339 $/м2. Текущее значение индекса является самым низким за последние 1,5 года.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 1,2% и на данный момент составляет 1295 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков — 44 $/м2.

Отрицательная динамика цен на вторичном рынке жилья белорусской столицы наблюдается уже 13 недель подряд.

В то же время число объявлений о продаже квартир продолжает расти — +0,7% за неделю. Наиболее ощутимым прирост объектов был у 4-комнатных (+2,4%) и у 2-комнатых (+1,6%) квартир. «Однушек» за 7 дней, напротив, стало меньше на 0,8%.

Отрицательная динамика цен наблюдалась у всех сегментов квартир.

Снижение цен зафиксировано во всех без исключения районах города. Сильнее всего квадратный метр подешевел в Октябрьском районе — на 2,5%, в остальных снижение не превышало 1%.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 817 $/м2 (+0,9%), Витебск — 625 $/м2 (-0,2%), Гомель — 629 $/м2 (-0,5%), Гродно — 723 $/м2 (+0,1%), Могилев — 660 $/м2 (+0,3%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 610 $/м2 (+0,3%), Солигорск — 844 $/м2 (-0,4%), Молодечно — 742 $/м2 (-0,7%), Жодино — 730 $/м2 (+0,7%), Слуцк — 572 $/м2 (+0,1%).
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