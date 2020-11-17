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ЭКОНОМИКА РБ
ОКОЛО 24 ТЫСЯЧ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ НА ПОРТАЛЕ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ГОСОРГАНИЗАЦИЙ
18:07 17.11.2020
На сегодня на портале рейтинговой оценки организаций зарегистрировано более 12,7 тысяч организаций, около 24 тысяч пользователей, более 70 тысяч заполненных анкет. Об этом сообщает Министерство связи и информатизации.
Портал является инструментом, предоставляющим гражданам возможность дать оценку, а также, оставив комментарий, выразить свое мнение относительно эффективности деятельности государственных органов и организаций. На сайте Минсвязи создан специальный баннер с подробной информацией о Портале рейтинговой оценки.
Портал рейтинговой оценки организаций, оказывающих услуги, обеспечивающие жизнедеятельность населения, и (или) осуществляющих административные процедуры функционирует в интернете по адресу качество-услуг.бел, для удобства использования данного портала гражданами работает его мобильная версия.
Министерство связи и информатизации предлагает всем воспользоваться возможностями портала рейтинговой оценки государственных организаций.
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