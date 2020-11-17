На сегодня на портале рейтинговой оценки организаций зарегистрировано более 12,7 тысяч организаций, около 24 тысяч пользователей, более 70 тысяч заполненных анкет. Об этом сообщает Министерство связи и информатизации.

Портал является инструментом, предоставляющим гражданам возможность дать оценку, а также, оставив комментарий, выразить свое мнение относительно эффективности деятельности государственных органов и организаций. На сайте Минсвязи создан специальный баннер с подробной информацией о Портале рейтинговой оценки.

Портал рейтинговой оценки организаций, оказывающих услуги, обеспечивающие жизнедеятельность населения, и (или) осуществляющих административные процедуры функционирует в интернете по адресу качество-услуг.бел, для удобства использования данного портала гражданами работает его мобильная версия.

Министерство связи и информатизации предлагает всем воспользоваться возможностями портала рейтинговой оценки государственных организаций.