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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ВЫРОС НА 1,1%, ОПТОВЫЙ – УПАЛ НА 9,2%
17:59 17.11.2020
В Минске розничный товарооборот в январе-октябре 2020 г. составил 13 293 млн рублей, или 101,1% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,1% розничного товарооборота города, в январе-октябре 2020 г. составил 12 504 млн рублей, или 102,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2020 г. составил 931,1 млн. рублей, или 77,3% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2019 г.
В январе-октябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 50 919,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 90,8% к уровню января-октября 2019 г.
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