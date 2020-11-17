В Минске розничный товарооборот в январе-октябре 2020 г. составил 13 293 млн рублей, или 101,1% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,1% розничного товарооборота города, в январе-октябре 2020 г. составил 12 504 млн рублей, или 102,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2020 г. составил 931,1 млн. рублей, или 77,3% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2019 г.

В январе-октябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 50 919,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 90,8% к уровню января-октября 2019 г.