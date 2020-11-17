ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ВЫРОС НА 1,1%, ОПТОВЫЙ – УПАЛ НА 9,2%


17:59 17.11.2020

В Минске розничный товарооборот в январе-октябре 2020 г. составил 13 293 млн рублей, или 101,1% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,1% розничного товарооборота города, в январе-октябре 2020 г. составил 12 504 млн рублей, или 102,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2020 г. составил 931,1 млн. рублей, или 77,3% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2019 г.

В январе-октябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 50 919,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 90,8% к уровню января-октября 2019 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.11.2020
валюта курс
EUR 3.0348
USD 2.5614
RUB 3.3288
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0311 -0.0037
USD 2.5559 -0.0055
RUB 3.3493 +0.0205
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0320 3.0390
USD 2.5560 2.5610
RUB 3.3330 3.3450
подробнее

Конвертация в банках
на 17.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1830 1.1870
EUR/RUB 90.6000 91.3000
USD/RUB 76.4000 76.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте