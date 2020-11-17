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ЭКОНОМИКА РБ
ОПЕРАТОР МТС ПРЕДОСТАВИЛ МЕДИКАМ БЕЗЛИМИТ ИНТЕРНЕТА И 3000 МИНУТ ВО ВСЕ СЕТИ
17:54 17.11.2020
МТС продлевает акцию «Спасибо докторам», в рамках которой сотрудникам здравоохранения предоставляется 3000 дополнительных минут во все сети страны и безлимитный мобильный интернет на скорости до 1 Мбит/сек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, присоединиться к акции можно по 31 декабря 2020 года.
Для того чтобы получить бонус, абонентам-медикам с корпоративным тарифом достаточно воспользоваться USSD *586# на своем телефоне, а пользователям массовых тарифов нужно обратиться в любой собственный или дилерский салон связи МТС с паспортом и бейджем с места работы.
Дополнительные минуты и интернет добавляются сразу после подключения в полном объеме, независимо от даты присоединения к акции, а затем 1-го числа каждого следующего месяца.
Участие в акции доступно сотрудникам здравоохранения Беларуси, которые обслуживаются на массовых и корпоративных тарифах.
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