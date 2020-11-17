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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 7,1%
17:44 17.11.2020
Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в октябре 2020 г. по сравнению с сентябрем 2020 г. составил 101%, с декабрем 2019 г. – 107,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,2% и 105,1% соответственно, промежуточные товары – 101,2% и 108%, потребительские товары – 100,1% и 103,4%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в октябре 2020 г. по сравнению с сентябрем 2020 г. составил 101,8%, с декабрем 2019 г. – 101,5%, в том числе в растениеводстве – 99,7% и 92,5% соответственно, животноводстве – 102,4% и 104,2%.
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