В январе-октябре 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минска перевезено 56,1 млн тонн грузов, или 94,7% к январю-октябрю 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, грузооборот составил 23,6 млрд. тонно-километров, или 93,2% к соответствующему периоду 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-октябре 2020 г. воспользовались 530,8 млн. человек, или 79,6% к соответствующему периоду 2019 года.

Пассажирооборот составил 6 388,7 млн. пассажиро-километров, или 63,3% к уровню января-октября 2019 г.