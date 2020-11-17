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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКА В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ СОКРАТИЛИСЬ НА 5,3%
17:39 17.11.2020
В январе-октябре 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минска перевезено 56,1 млн тонн грузов, или 94,7% к январю-октябрю 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, грузооборот составил 23,6 млрд. тонно-километров, или 93,2% к соответствующему периоду 2019 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-октябре 2020 г. воспользовались 530,8 млн. человек, или 79,6% к соответствующему периоду 2019 года.
Пассажирооборот составил 6 388,7 млн. пассажиро-километров, или 63,3% к уровню января-октября 2019 г.
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