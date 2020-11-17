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ЭКОНОМИКА РБ
С АВГУСТА В БЕЛАРУСИ ПАДАЕТ СКОРОСТЬ ИНТЕРНЕТА
17:30 17.11.2020
С августа по скорости мобильного интернета Беларусь опустилась с 122 на 125 место в глобальном индексе Speedtest.
Средняя скорость интернета в стране сейчас составляет 14.64 Мб/с, пишет портал dev.by.
В рейтинге по скорости фиксированного интернета Беларусь ухудшила свои позиции на семь пунктов (с 50 на 57 место) — сейчас это 67.37 Мб/с. При этом общемировая тенденция показывает рост скорости интернета.
Первое месте по скорости мобильного интернета сейчас занимает Южная Корея, а фиксированного — Сингапур.
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