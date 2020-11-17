В январе-октябре 2020 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 15 485,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,3% к уровню января-октября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности сократился на 32,4%, в обрабатывающей промышленности – на 0,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 7,4%.

При этом в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений отмечен незначительный рост на 0,1%.