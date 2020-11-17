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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В МИНСКЕ ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ ПРОСЕЛО НА 1,7%
17:27 17.11.2020
В январе-октябре 2020 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 15 485,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,3% к уровню января-октября 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности сократился на 32,4%, в обрабатывающей промышленности – на 0,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 7,4%.
При этом в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений отмечен незначительный рост на 0,1%.
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