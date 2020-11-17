Иностранные инвесторы за январь-сентябрь 2020 г. вложили в реальный сектор экономики (кроме банков) Гродненской области $392,3 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были международные организации (39,7% от всех поступивших инвестиций), субъекты хозяйствования Российской Федерации (13,5%), Нидерландов (11,9%), Австрии (10,6%) и Польши (6,2%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $137,7 млн. долларов США, или 35,1% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-сентябрь 2020 г. организациями области (кроме банков) направлено за рубеж $30 млн инвестиций.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Литвы (51,8% от всех направленных инвестиций), Российской Федерации (39,1%) и Соединенных Штатов Америки (3,2%).

На долю прямых инвестиций приходилось 97,3% всех направленных инвестиций за рубеж.