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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ КРУПНОЙ ПАРТИИ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ И СНАРЯЖЕНИЙ
17:16 17.11.2020
Незаконный ввоз на территорию ЕАЭС крупной партии товаров для спорта известных австрийских, французских, итальянских и немецких производителей пресекли сотрудники Оперативной таможни.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Оперативной таможне, грузовик DAF следовал из Литвы транзитом через Беларусь. В грузовом отсеке машины, прибывшей в пункт пропуска «Каменный Лог», находилось более 7 тыс. единиц спортивных товаров: лыж, сноубордов, горнолыжных шлемов, ботинок и иной спортивной экипировки. Общий вес товаров составил 10,5 тонны.
Водитель большегруза представил таможенникам документы, содержавшие недостоверные сведения о стоимости товара. Установлено, что заявленная стоимость занижена в семь раз, что, соответственно, существенно сказалось бы на уменьшении суммы подлежащих к уплате таможенных платежей.
Оценочная стоимость спортивных товаров по факту составила более 830 тыс. белорусских рублей.
Оперативной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости товаров.
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