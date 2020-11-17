В бюджет Минской области за январь-октябрь 2020 года поступило 3058,8 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 588,9 млн рублей, в местные бюджеты – 2469,9 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу - 889,1 млн рублей, или 29,1% в доходах консолидированного бюджета, экологическому налогу (включая налог за добычу) – 553,6 млн рублей (18,1%), налогу на прибыль - 325,9 млн рублей (10,7%), налогу на добавленную стоимость - 319,4 млн рублей (10,4%), акцизам – 121,1 млн рублей (4,0%), налогу при упрощенной системе налогообложения – 121,7 млн рублей (4,0%).

Формирование бюджета Минской области в январе-октябре 2020 года обеспечивали более 909 тысяч плательщиков, в том числе 32,4 тысячи организаций; 44,3 тысячи индивидуальных предпринимателей и 832,8 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные платежи в бюджет.

От организаций государственного сектора экономики в бюджет в январе-октябре 2020 года поступило 996,6 млн рублей. На их долю приходится 32,6% общих поступлений.

Платежи негосударственного сектора экономики в общих поступлениях области составили 2062,2 млн рублей налогов и платежей, или 67,4% общих поступлений, в том числе организациями уплачено в бюджет – 1856,6 млн рублей, индивидуальными предпринимателями – 89,4 млн рублей, физическими лицами – 116,2 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года платежи выросли на 2,3% в сопоставимых ценах, или на 47,0 млн рублей.

Поступления на одну негосударственную организацию в январе-октябре 2020 года составили 63,8 тыс. рублей. От одного индивидуального предпринимателя в среднем поступило 2,0 тыс. рублей.