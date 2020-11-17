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ЭКОНОМИКА РБ
КИТАЙСКО-БЕЛОРУССКОЕ СЗАО «КОМПАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА» И ФРАНСАБАНК ЗАКЛЮЧИЛИ КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР
16:56 17.11.2020
Китайско-Белорусское СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» и «Франсабанк» ОАО заключили кредитный договор на 2,5 млн долларов США.
Как сообщает сайт парка «Великий камень», стороны достигли соглашения о привлечении кредита для рефинансирования средств, затраченных совместной компанией на строительство типовых производственных корпусов.
В «Великом камне» для инвесторов уже построено 7 производственных корпусов общей площадью 62 911,7 кв. м, в которых уже сегодня работают 14 компаний. До конца 2020 году будет введено в эксплуатацию еще 10 800,0 кв. м.
В следующем году с учетом растущего спроса на современные производственные площади совместная компания планирует продолжать строительство, а заинтересованным в покупке или аренде будет доступно еще 10 800,0 кв. м.
Производственные площади отвечают самым современным требованиям, обеспечены необходимой инфраструктурой и полностью готовы для начала деятельности предприятий.
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