Китайско-Белорусское СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» и «Франсабанк» ОАО заключили кредитный договор на 2,5 млн долларов США.

Как сообщает сайт парка «Великий камень», стороны достигли соглашения о привлечении кредита для рефинансирования средств, затраченных совместной компанией на строительство типовых производственных корпусов.

В «Великом камне» для инвесторов уже построено 7 производственных корпусов общей площадью 62 911,7 кв. м, в которых уже сегодня работают 14 компаний. До конца 2020 году будет введено в эксплуатацию еще 10 800,0 кв. м.

В следующем году с учетом растущего спроса на современные производственные площади совместная компания планирует продолжать строительство, а заинтересованным в покупке или аренде будет доступно еще 10 800,0 кв. м.

Производственные площади отвечают самым современным требованиям, обеспечены необходимой инфраструктурой и полностью готовы для начала деятельности предприятий.