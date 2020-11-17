Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в октябре 2020 г. по сравнению с сентябрем 2020 г. составил 99,6%, с декабрем 2019 г. – 106,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,3% и 105,5% соответственно, промежуточные товары – 99,5% и 106,7%, потребительские товары – 100,2% и 103,5% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в октябре 2020 г. по сравнению с сентябрем 2020 г. составил 101%, с декабрем 2019 г. – 105,9%, в том числе в растениеводстве – 102% и 111,7% соответственно, животноводстве – 100,8% и 104,5% соответственно.