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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 6,3%
16:52 17.11.2020
Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в октябре 2020 г. по сравнению с сентябрем 2020 г. составил 99,6%, с декабрем 2019 г. – 106,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,3% и 105,5% соответственно, промежуточные товары – 99,5% и 106,7%, потребительские товары – 100,2% и 103,5% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в октябре 2020 г. по сравнению с сентябрем 2020 г. составил 101%, с декабрем 2019 г. – 105,9%, в том числе в растениеводстве – 102% и 111,7% соответственно, животноводстве – 100,8% и 104,5% соответственно.
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