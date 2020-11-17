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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МИНСК» БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
16:34 17.11.2020
Компания «МКтрейд» стала новым резидентом свободной экономической зоны «Минск».
Как сообщает сайт СЭЗ, на производственных площадях в Фаниполи компания планирует расширить собственные производственные мощности и открыть новый цех по выпуску заборных и кровельных элементов строений коттеджного типа.
Собственное производство ООО «МКтрейд» представляет собой современный сервисный металлоцентр смешанного типа по производству изделий из оцинкованной стали с различными видами полимерных покрытий.Основными продуктами производства и переработки являются кровельные и фасадные материалы, гладкий лист, штрипс и доборные элементы.
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