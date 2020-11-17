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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 116,6 ТЫСЯЧИ - МИНЗДРАВ
16:24 17.11.2020
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 ноября 2020 года выросло до 115,4 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
«В Беларуси на 17 ноября зарегистрированы 116 тыс. 699 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 97 тыс. 318 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1060 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1251 человек, число смертей от COVID-19 - на 7.
Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 2 млн 917 тыс. 080 тестов.
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