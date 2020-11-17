Транспортная инспекция за 10 дней выявила более 480 нарушений в работе такси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Транспортной инспекции, среди них - отсутствие допуска к участию в дорожном движении, во многих случаях у водителей нет необходимых документов. Часто в салоне отсутствует таксометр либо он выключен.

В ведомстве напоминают, что водитель такси обязан начинать движение с включенным таксометром, если это не заказ, оформленный через электронную информационную систему (мобильное приложение). Он также должен следовать по кратчайшему маршруту движения, вносить изменение в маршрут только с согласия пассажира или по инициативе заказчика.

Контроль за работой такси Транспортная инспекция осуществляет ежедневно в разных регионах. Особое внимание специалисты уделяют местам массового скопления пассажиров. На данный момент инспекция выдала более 130 требований об устранении выявленных нарушений и установила сроки их исполнения