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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗА 10 ДНЕЙ ВЫЯВИЛА БОЛЕЕ 480 НАРУШЕНИЙ В РАБОТЕ ТАКСИ
15:51 17.11.2020
Транспортная инспекция за 10 дней выявила более 480 нарушений в работе такси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Транспортной инспекции, среди них - отсутствие допуска к участию в дорожном движении, во многих случаях у водителей нет необходимых документов. Часто в салоне отсутствует таксометр либо он выключен.
В ведомстве напоминают, что водитель такси обязан начинать движение с включенным таксометром, если это не заказ, оформленный через электронную информационную систему (мобильное приложение). Он также должен следовать по кратчайшему маршруту движения, вносить изменение в маршрут только с согласия пассажира или по инициативе заказчика.
Контроль за работой такси Транспортная инспекция осуществляет ежедневно в разных регионах. Особое внимание специалисты уделяют местам массового скопления пассажиров. На данный момент инспекция выдала более 130 требований об устранении выявленных нарушений и установила сроки их исполнения
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