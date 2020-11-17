ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ СОКРАТИЛСЯ НА 1,6%

15:31 17.11.2020 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь-октябрь 2020 г. в текущих ценах составил 33,4 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска снизился на 1,6% к уровню января-октября 2019 г.