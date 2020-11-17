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ЭКОНОМИКА РБ


ВРП МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ СОКРАТИЛСЯ НА 1,6%


15:31 17.11.2020

Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь-октябрь 2020 г. в текущих ценах составил 33,4 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска снизился на 1,6% к уровню января-октября 2019 г.
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