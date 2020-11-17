ОАО «Промагролизинг» финансирует отгрузку 330 единиц автобусов производства ОАО «МАЗ» Государственному предприятию «Минсктранс на общую сумму свыше 150 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе лизинговой компании, финансирование осуществляется в рамках указа №146 «О финансировании закупки современной техники и оборудования» от 2 апреля 2015 года. На данный момент более 30 единиц техники уже отправлено лизингополучателю.

Отгрузка оставшейся части техники будет производиться вплоть до конца 2020 года.