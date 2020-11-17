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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОМАГРОЛИЗИНГ ПРОФИНАНСИРУЕТ ПОСТАВКУ 330 АВТОБУСОВ МАЗ ДЛЯ МИНСКТРАНСА
15:07 17.11.2020
ОАО «Промагролизинг» финансирует отгрузку 330 единиц автобусов производства ОАО «МАЗ» Государственному предприятию «Минсктранс на общую сумму свыше 150 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе лизинговой компании, финансирование осуществляется в рамках указа №146 «О финансировании закупки современной техники и оборудования» от 2 апреля 2015 года. На данный момент более 30 единиц техники уже отправлено лизингополучателю.
Отгрузка оставшейся части техники будет производиться вплоть до конца 2020 года.
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