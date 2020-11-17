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ЭКОНОМИКА РБ


ПОРЯДОК КУРСИРОВАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ НА УЧАСТКЕ ОРША-МИНСК 18 И 19 НОЯБРЯ ИЗМЕНИТСЯ


14:05 17.11.2020

В связи с ремонтом железнодорожного моста между станциями Жодино и Красное Знамя 18 ноября 2020 г. с 07:30 до 07:30 19 ноября 2020 г. изменяется расписание и порядок курсирования пассажирских поездов на участке Орша-Минск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в межрегиональном и региональном сообщении бизнес-класса 18 ноября отменяются следующие поезда: № 703/704 Витебск-Минск-Витебск; № 711 Витебск-Минск; № 713/714 Витебск-Минск-Витебск; № 762/761 Минск-Орша-Минск; № 764/763 Минск-Орша-Минск; № 766/765 Минск-Орша-Минск; № 768/767 Минск-Орша-Минск.

Кроме того, в межрегиональном сообщении экономкласса отменяются:

поезд № 633/634 Орша-Коммунары-Орша с группой вагонов Гродно-Орша-Коммунары, отправлением из Гродно 17 и 18 ноября, из Орши и Коммунар 18 и 19 ноября;

прицепная группа вагонов Гродно-Коммунары-Гродно в составе поездов №624/633-634/623 отправлением из Гродно 17 и 18 ноября из Коммунар 18 и 19 ноября.

Помимо этого, поезд № 680 Гродно-Витебск 18 ноября назначен в сообщении Гродно-Минск, а поезд № 679 Витебск-Гродно 19 ноября назначен в сообщении Минск-Гродно.

При этом сквозное движение поездов региональных линий экономкласса между станциями Жодино и Красное Знамя во время ремонтных работ с 07:30 18 ноября 2020 г. до 07:30 19 ноября 2020 г. осуществляться не будет.

Поезда региональных линий экономкласса отправлением из Минска в период производства работ будут следовать до станции Красное Знамя и обратно.

Поезда региональных линий экономкласса отправлением со станций Орша и Борисов будут следовать до станции Жодино и обратно.

Перевозка пассажиров поездов региональных линий экономкласса между станциями Жодино и Красное Знамя будет осуществляться автобусами по железнодорожным билетам с остановками по требованию возле остановочных пунктов Жодино Южное и Барсуки.

Информацию о расписании движения поездов необходимо уточнять: на станциях, остановочных пунктах, в Контакт-центре Белорусской железной дороги по телефону 105, в разделе «Услуги пассажирам» на сайте pass.rw.by и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» до начала совершения поездки.

Белорусская железная дорога приносит извинения за причиненные неудобства.
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