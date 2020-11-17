В Беларуси розничный товарооборот в январе-октябре 2020 г. составил 43,5 млрд рублей, или 102,3% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2019 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 15,1 рубля против 14,2 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,7% розничного товарооборота республики, в январе-октябре 2020 г. составил 39,8 млрд рублей, или 103,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-октябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 79,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 93,2% к уровню января-октября 2019 г.

Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2020 г. составил 2 млрд рублей, или 81,3% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2019 г.