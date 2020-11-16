Предпринимательский форум INNSTART BSU пройдет 18 ноября в БГУ (пр-т Газеты Правда, 11. Образовательный центр Белорусско-немецкого креативного комплекса IBB Minsk. Начало в 11.00).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, направлен он на поддержку молодежных инициатив, создание условий для их реализации и стимулирования молодежи к занятию научной деятельностью.

Участниками мероприятия станут около 100 студентов, магистрантов, аспирантов и сотрудников БГУ.

Программа форума включает образовательные и конкурсные мероприятия. Для молодых новаторов подготовлен семинар «Возможности финансирования инновационных стартапов» от представителей бизнес-индустрии. Они расскажут о грантовой и государственной поддержке стартапов и субъектов малого предпринимательства. Также заведующий кафедрой многопроцессорных систем и сетей факультета прикладной математики и информатики БГУ Сергей Марков и старший преподаватель данной кафедры Анастасия Гусейнова проведут мастер-класс для кураторов стартап-движения БГУ. Темой встречи станет формирование проектных команд в учебном процессе.

Ключевым событием форума заявлен конкурс инновационных проектов INNSTART BSU. Команды студентов и сотрудников БГУ представят 10 новаторских идей в области биотехнологии, информационных технологий, переработки отходов, образования, мобильных приложений, компьютерных игр и др.

Например, студенты Института бизнеса представят приложение по поиску одежды. С помощью него потребители смогут выбирать и «примерять» одежду онлайн, сочетать различные образы, оценивать и копировать луки других пользователей с похожей комплекцией. Для учащихся автошкол с особенностями слуха студенты ФПМИ разработали прототип платформы по переводу голосовых команд в анимацию языка жестов.

Команда-победитель получит финансовое поощрение от НТП «Унитехпром БГУ». Также будут выбраны проекты, которые включат в акселерационную программу ИТ-компании KrokIT для оказания консультационной помощи в их коммерциализации.

Программа форума INNSTART BSU 2020 доступна на сайте.

Организатором мероприятия выступает Стартап-центр БГУ.