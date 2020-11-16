|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ РУХНУЛИ НА 7,5%
13:07 17.11.2020
В январе-октябре 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями республики перевезено 331,6 млн тонн грузов, или 92,5% к январю-октябрю 2019 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 101,5 млрд тонно-километров, или 93,6% к соответствующему периоду 2019 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-октябре 2020 г. воспользовались 1346,5 млн человек, или 82,5% к соответствующему периоду 2019 года.
Пассажирооборот составил 15 383,9 млн пассажиро-километров, или 67,7% к уровню января-октября 2019 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 16.11.2020
Курсы в банках
на 17.11.2020
Конвертация в банках
на 17.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте