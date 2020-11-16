В январе-октябре 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями республики перевезено 331,6 млн тонн грузов, или 92,5% к январю-октябрю 2019 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 101,5 млрд тонно-километров, или 93,6% к соответствующему периоду 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-октябре 2020 г. воспользовались 1346,5 млн человек, или 82,5% к соответствующему периоду 2019 года.

Пассажирооборот составил 15 383,9 млн пассажиро-километров, или 67,7% к уровню января-октября 2019 г.