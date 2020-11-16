В январе-сентябре 2020 года экспорт резидентов СЭЗ «Гродноинвест» в США приблизился к отметке в миллион долларов США.

Как сообщает сайт СЭЗ, это в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за девять месяцев текущего года резиденты экспортировали продукции на $687 млн.

Помимо США, многократно выросли поставки продукции резидентов СЭЗ «Гродноинвест» в Канаду (в 4,7 раза), Нидерланды (в 2,4 раза), Объединенные Арабские Эмираты (в 2,3 раза), Эстонию (в 1,9 раза), Турцию (в 1,5 раза), а также Швейцарию, Корею и Афганистан.

На 55% прирос экспорт в Литву, на 27% - в Германию, на 7% - в Польшу. Всего в страны Европейского союза экспорт вырос на 10%, доля поставок в ЕС увеличилась до 20% от общего объема. По-прежнему ключевыми экспортными направлениями резидентов СЭЗ «Гродноинвест» являются Россия ($441 млн, или 64% от общего объема), Польша ($89 млн, или 13%) и Украина ($75 млн, или 11%).

Наибольшую долю в экспорте составляют продукты питания и с/х продукция (33%); мебель, продукты из дерева и бумаги (32%). Далее идут металлические изделия, машины и оборудование (15%), химические продукты, резиновые и пластмассовые изделия (11%); текстильные изделия и одежда (9%).

В текущем году резиденты СЭЗ привлекли в два раза больше прямых иностранных инвестиций. Подробнее об этом можно прочитать здесь.