В январе-октябре 2020 г. в Беларуси объем промышленного производства в текущих ценах составил 94,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 98,8% к уровню января-октября 2019 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 97,8%, в обрабатывающей промышленности – 99,3%, в снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 95,5% и водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,1%.

Индекс промышленного производства в октябре 2020 г. по сравнению октябрем 2019 г. составил 104,2%, с сентябрем 2020 г. – 107,5%.

Объем промышленного производства в сопоставимых ценах превысил уровень января – октября предыдущего года в производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности – на 15,2%, основных фармацевтических продуктов и препаратов – на 10,6%, продуктов питания, напитков и табачных изделий – на 3,6%, транспортных средств и оборудования – на 1,3%.