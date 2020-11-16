Проект Государственной программы «Транспортный комплекс» на 2021-2025 годы вынесен на общественное обсуждение. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Госпрограмма разработана в соответствии с приоритетом социально-экономического развития Республики Беларусь – создание развитой бизнес-среды, устойчивой инфраструктуры и целью – обеспечение устойчивой мобильности, формирование транспортно-логистической системы, создание качественной, надежной транспортной инфраструктуры.

Госпрограмма включает следующие подпрограммы и их задачи:

«Железнодорожный транспорт» – развитие железнодорожного транспорта и его инфраструктуры, обновление подвижного состава, выполнение технических и технологических мероприятий. Так, в период 2021–2025 годов в области пассажирских перевозок прогнозируется повышение скорости движения поездов, развитие применения электронных проездных документов, участие в организации ускоренных поездов международного сообщения, следующих транзитом через Беларусь.

В сфере грузовых перевозок: развитие контейнерных перевозок специализированными ускоренными поездами в направлении Китай – Западная Европа – Китай, применение современных информационных технологий, оптимизация транспортно-логистических схем доставки грузов и др.

«Автомобильный, городской электрический транспорт и метрополитен» – обеспечение доступности, повышение эффективности работы транспортных организаций, а также качества и безопасности услуг. В частности, работа будет направлена на обеспечение перевозчиков достаточным количеством разрешений, дальнейшею либерализацию (отмену) разрешительной системы, обновление парка за счет расширения применения электробусов и троллейбусов с увеличенным автономным ходом.

Кроме того, приоритетом является создание комфортных условий для пассажиров с ограниченными возможностями и пожилых людей, расширение использования современных геоинформационных, навигационных и коммуникационных систем.

«Внутренний водный и морской транспорт» – планируется продолжить работу по реформированию водного транспорта, которая будет осуществляться с учетом созданной ГУ «Государственная администрация водного транспорта». Также акцент будет сделан на развитие инфраструктуры водного транспорта, повышение доступности и эффективности его использования, развитие Государственного реестра морских судов.

«Гражданская авиация» – обеспечение доступности и качества авиаперевозок, безопасности полетов и авиационной безопасности, дальнейшее развитие Национального аэропорта Минск по хабовой технологии обслуживания пассажиров, развитие регулярного и чартерного авиационного сообщения из областных аэропортов,открытие дальнемагистральных рейсов через Национальный аэропорт Минск между США и Республикой Беларусь, усовершенствование подготовки авиационного персонала.

«Обеспечение функционирования транспортного комплекса» – развитие научно-технического потенциала отрасли, развитие информатизации и повышение уровня цифровизации организаций транспортного комплекса, модернизация информационных систем и разработка программных продуктов для повышения эффективности выполнения функций организаций Минтранса.

Организатором общественного обсуждения проекта выступает Министерство транспорта и коммуникаций. Замечания и предложения можно направить до 13 декабря 2020 г. в Минтранс, на электронный адрес или по телефону +375 17-259-79-58.